FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Howden Joinery Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Howden Joinery Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Howden Joinery Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 6,53 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 15,323 Howden Joinery Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.04.2026 auf 8,37 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 128,26 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 28,26 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Howden Joinery Group eine Marktkapitalisierung von 4,28 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at