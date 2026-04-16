Howden Joinery Group Aktie

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WKN: 884600 / ISIN: GB0005576813

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Profitables Howden Joinery Group-Investment? 16.04.2026 10:03:28

FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Howden Joinery Group-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Howden Joinery Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 16.04.2021 wurden Howden Joinery Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 8,04 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 124,378 Howden Joinery Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Howden Joinery Group-Papiers auf 8,25 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 026,12 GBP wert. Damit wäre die Investition 2,61 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Howden Joinery Group belief sich zuletzt auf 4,52 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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