Howden Joinery Group Aktie

Howden Joinery Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884600 / ISIN: GB0005576813

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 01.01.2026 10:03:37

FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Howden Joinery Group von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Howden Joinery Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE feiertags-bedingt kein Handel mit Howden Joinery Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 5,27 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Howden Joinery Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 189,934 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 581,20 GBP, da sich der Wert eines Howden Joinery Group-Anteils am 31.12.2025 auf 8,33 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 58,12 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Howden Joinery Group eine Börsenbewertung in Höhe von 4,54 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Howden Joinery Group PLCmehr Nachrichten