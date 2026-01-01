FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Howden Joinery Group von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Howden Joinery Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE feiertags-bedingt kein Handel mit Howden Joinery Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 5,27 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Howden Joinery Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 189,934 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 581,20 GBP, da sich der Wert eines Howden Joinery Group-Anteils am 31.12.2025 auf 8,33 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 58,12 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Howden Joinery Group eine Börsenbewertung in Höhe von 4,54 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at