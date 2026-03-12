Howden Joinery Group Aktie
WKN: 884600 / ISIN: GB0005576813
|Lohnende Howden Joinery Group-Anlage?
|
12.03.2026 10:03:19
FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Howden Joinery Group von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Howden Joinery Group-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Howden Joinery Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 6,92 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Howden Joinery Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1 445,922 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.03.2026 gerechnet (8,57 GBP), wäre das Investment nun 12 391,56 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 23,92 Prozent angezogen.
Howden Joinery Group war somit zuletzt am Markt 4,64 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Analysen zu Howden Joinery Group PLC
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Howden Joinery Group PLC
|9,85
|-0,51%
