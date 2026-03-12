FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Howden Joinery Group von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Howden Joinery Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Howden Joinery Group-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Howden Joinery Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 6,92 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Howden Joinery Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1 445,922 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.03.2026 gerechnet (8,57 GBP), wäre das Investment nun 12 391,56 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 23,92 Prozent angezogen.

Howden Joinery Group war somit zuletzt am Markt 4,64 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at