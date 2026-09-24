Howden Joinery Group Aktie
WKN: 884600 / ISIN: GB0005576813
|Langfristige Anlage
|
24.09.2026 10:03:25
FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Howden Joinery Group von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurden Howden Joinery Group-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Howden Joinery Group-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 7,44 GBP. Bei einem Howden Joinery Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,448 Howden Joinery Group-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 23.09.2026 102,68 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 7,64 GBP belief. Damit wäre die Investition um 2,68 Prozent gestiegen.
Howden Joinery Group wurde am Markt mit 4,17 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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