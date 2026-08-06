Howden Joinery Group Aktie

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WKN: 884600 / ISIN: GB0005576813

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Howden Joinery Group-Anlage unter der Lupe 06.08.2026 10:03:55

FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Howden Joinery Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Howden Joinery Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde das Howden Joinery Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,42 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Howden Joinery Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 061,730 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.08.2026 auf 8,33 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 844,21 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 11,56 Prozent verkleinert.

Howden Joinery Group war somit zuletzt am Markt 4,44 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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