Howden Joinery Group Aktie
WKN: 884600 / ISIN: GB0005576813
|Howden Joinery Group-Investmentbeispiel
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03.09.2026 10:04:02
FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Howden Joinery Group von vor 5 Jahren eingebracht
Am 03.09.2021 wurde die Howden Joinery Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Howden Joinery Group-Papier an diesem Tag 9,63 GBP wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 GBP in die Howden Joinery Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 10,390 Anteilen. Die gehaltenen Howden Joinery Group-Aktien wären am 02.09.2026 80,05 GBP wert, da der Schlussstand 7,71 GBP betrug. Die Abnahme von 100 GBP zu 80,05 GBP entspricht einer negativen Performance von 19,95 Prozent.
Zuletzt verbuchte Howden Joinery Group einen Börsenwert von 4,25 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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