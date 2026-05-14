FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Howden Joinery Group von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren Howden Joinery Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Howden Joinery Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Howden Joinery Group-Papier bei 7,95 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 258,495 Howden Joinery Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.05.2026 auf 7,32 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 205,89 GBP wert. Das kommt einer Abnahme um 7,94 Prozent gleich.

Howden Joinery Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at