Howden Joinery Group Aktie
WKN: 884600 / ISIN: GB0005576813
|Profitable Howden Joinery Group-Anlage?
|
14.05.2026 10:03:37
FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Howden Joinery Group von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurde das Howden Joinery Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Howden Joinery Group-Papier bei 7,95 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 258,495 Howden Joinery Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.05.2026 auf 7,32 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 205,89 GBP wert. Das kommt einer Abnahme um 7,94 Prozent gleich.
Howden Joinery Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,97 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!