HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|Langfristige Performance
|
26.10.2026 10:04:08
FTSE 100-Wert HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HSBC-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 26.10.2021 wurden HSBC-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die HSBC-Anteile bei 4,46 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die HSBC-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,405 HSBC-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 302,92 GBP, da sich der Wert einer HSBC-Aktie am 23.10.2026 auf 13,52 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 202,92 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von HSBC belief sich zuletzt auf 231,80 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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