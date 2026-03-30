HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|Performance im Blick
|
30.03.2026 10:03:40
FTSE 100-Wert HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HSBC-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem HSBC-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 8,85 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,294 HSBC-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.03.2026 135,53 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 12,00 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 35,53 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte HSBC einen Börsenwert von 206,22 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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