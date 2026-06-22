HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|Frühe Investition
|
22.06.2026 10:04:20
FTSE 100-Wert HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HSBC-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das HSBC-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die HSBC-Aktie bei 8,67 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 11,535 HSBC-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 14,32 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 165,14 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 65,14 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von HSBC belief sich zuletzt auf 246,06 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Northfoto / Shutterstock.com
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
09:29
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
19.06.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
19.06.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 verbucht am Freitagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
19.06.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 gibt am Mittag nach (finanzen.at)
|
19.06.26