HSBC Holdings Aktie

HSBC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

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Frühe Investition 22.06.2026 10:04:20

FTSE 100-Wert HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HSBC-Investment von vor einem Jahr eingefahren

FTSE 100-Wert HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HSBC-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen HSBC-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde das HSBC-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die HSBC-Aktie bei 8,67 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 11,535 HSBC-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 14,32 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 165,14 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 65,14 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von HSBC belief sich zuletzt auf 246,06 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Northfoto / Shutterstock.com

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