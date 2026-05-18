FTSE 100-Wert HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HSBC von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in HSBC-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 18.05.2016 wurde das HSBC-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 4,36 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die HSBC-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 229,621 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 040,18 GBP, da sich der Wert eines HSBC-Anteils am 15.05.2026 auf 13,24 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 204,02 Prozent.

Der HSBC-Wert an der Börse wurde auf 227,28 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at