HSBC Holdings Aktie

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WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

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Rentables HSBC-Investment? 10.08.2026 10:03:54

FTSE 100-Wert HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HSBC von vor 10 Jahren eingefahren

FTSE 100-Wert HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HSBC von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HSBC-Aktie gebracht.

Das HSBC-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die HSBC-Aktie bei 5,44 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die HSBC-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 183,722 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des HSBC-Papiers auf 15,29 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 809,48 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 180,95 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von HSBC bezifferte sich zuletzt auf 262,89 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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