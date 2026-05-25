FTSE 100-Wert HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HSBC von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in HSBC-Aktien verdienen können.

Am 25.05.2025 wurde das HSBC-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das HSBC-Papier bei 8,69 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die HSBC-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 151,013 HSBC-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 817,22 GBP, da sich der Wert einer HSBC-Aktie am 22.05.2026 auf 13,74 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 58,17 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von HSBC belief sich jüngst auf 236,03 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at