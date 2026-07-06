HSBC Holdings Aktie

HSBC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes HSBC-Investment? 06.07.2026 10:03:54

FTSE 100-Wert HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HSBC-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

FTSE 100-Wert HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HSBC-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in HSBC eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 06.07.2021 wurden HSBC-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 4,16 GBP. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 GBP in die HSBC-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2 406,148 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 03.07.2026 auf 14,51 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 34 913,21 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 249,13 Prozent.

Am Markt war HSBC jüngst 249,19 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Northfoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

mehr Nachrichten

Analysen zu HSBC Holdings plc

mehr Analysen
23.06.26 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
22.05.26 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.05.26 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
12.05.26 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
07.05.26 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

HSBC Holdings plc 17,04 0,82% HSBC Holdings plc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fehlende Impulse machen sich bemerkbar: ATX gibt nach -- DAX schleicht auf neue Rekordmarken -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart kaum verändert. Beim DAX sind überschaubare Gewinne und neue Rekorde zu sehen. In Asien bewegen sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen