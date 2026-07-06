FTSE 100-Wert HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HSBC-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in HSBC eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 06.07.2021 wurden HSBC-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 4,16 GBP. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 GBP in die HSBC-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2 406,148 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 03.07.2026 auf 14,51 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 34 913,21 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 249,13 Prozent.

Am Markt war HSBC jüngst 249,19 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at