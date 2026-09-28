HSBC Holdings Aktie

HSBC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

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Rentabler HSBC-Einstieg? 28.09.2026 10:03:45

FTSE 100-Wert HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HSBC-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

FTSE 100-Wert HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HSBC-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in HSBC-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das HSBC-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das HSBC-Papier an diesem Tag bei 3,87 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die HSBC-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2 587,034 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 25.09.2026 39 121,13 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 15,12 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 291,21 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von HSBC belief sich zuletzt auf 258,80 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Northfoto / Shutterstock.com

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14.08.26 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
06.08.26 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 HSBC Holdings Neutral UBS AG
05.08.26 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
05.08.26 HSBC Holdings Buy Goldman Sachs Group Inc.
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