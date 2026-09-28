HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|Rentabler HSBC-Einstieg?
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28.09.2026 10:03:45
FTSE 100-Wert HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HSBC-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das HSBC-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das HSBC-Papier an diesem Tag bei 3,87 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die HSBC-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2 587,034 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 25.09.2026 39 121,13 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 15,12 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 291,21 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von HSBC belief sich zuletzt auf 258,80 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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