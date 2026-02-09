HSBC Holdings Aktie

HSBC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

Hochrechnung 09.02.2026 10:04:28

FTSE 100-Wert HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HSBC von vor 3 Jahren abgeworfen

FTSE 100-Wert HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HSBC von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen HSBC-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die HSBC-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das HSBC-Papier bei 6,16 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die HSBC-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 623,904 HSBC-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.02.2026 gerechnet (13,06 GBP), wäre das Investment nun 21 204,94 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 112,05 Prozent erhöht.

Am Markt war HSBC jüngst 224,45 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

05.02.26 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
08.01.26 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
05.12.25 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
02.12.25 HSBC Holdings Neutral UBS AG
Aktien in diesem Artikel

HSBC Holdings plc 15,02 -0,13% HSBC Holdings plc

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
