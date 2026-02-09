FTSE 100-Wert HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HSBC von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen HSBC-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die HSBC-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das HSBC-Papier bei 6,16 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die HSBC-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 623,904 HSBC-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.02.2026 gerechnet (13,06 GBP), wäre das Investment nun 21 204,94 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 112,05 Prozent erhöht.

Am Markt war HSBC jüngst 224,45 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at