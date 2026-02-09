HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|Hochrechnung
|
09.02.2026 10:04:28
FTSE 100-Wert HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HSBC von vor 3 Jahren abgeworfen
Die HSBC-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das HSBC-Papier bei 6,16 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die HSBC-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 623,904 HSBC-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.02.2026 gerechnet (13,06 GBP), wäre das Investment nun 21 204,94 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 112,05 Prozent erhöht.
Am Markt war HSBC jüngst 224,45 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
Analysen zu HSBC Holdings plc
|05.02.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
