HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|HSBC-Performance
|
09.11.2026 10:03:46
FTSE 100-Wert HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HSBC von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die HSBC-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die HSBC-Aktie bei 10,71 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 GBP in die HSBC-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 933,881 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 183,41 GBP, da sich der Wert eines HSBC-Papiers am 06.11.2026 auf 13,05 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 21,83 Prozent.
Alle HSBC-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 223,53 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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