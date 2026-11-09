HSBC Holdings Aktie

HSBC Holdings ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

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HSBC-Performance 09.11.2026 10:03:46

FTSE 100-Wert HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HSBC von vor einem Jahr abgeworfen

FTSE 100-Wert HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HSBC von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in HSBC-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die HSBC-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die HSBC-Aktie bei 10,71 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 GBP in die HSBC-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 933,881 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 183,41 GBP, da sich der Wert eines HSBC-Papiers am 06.11.2026 auf 13,05 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 21,83 Prozent.

Alle HSBC-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 223,53 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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29.10.26 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
29.10.26 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
28.10.26 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
28.10.26 HSBC Holdings Buy Goldman Sachs Group Inc.
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