HSBC Holdings Aktie

HSBC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

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Profitable HSBC-Investition? 27.04.2026 10:03:32

FTSE 100-Wert HSBC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HSBC-Investment von vor einem Jahr verdient

FTSE 100-Wert HSBC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HSBC-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in HSBC-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem HSBC-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der HSBC-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 8,34 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 119,904 HSBC-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der HSBC-Aktie auf 13,21 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 583,93 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 58,39 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte HSBC einen Börsenwert von 227,15 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Northfoto / Shutterstock.com

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