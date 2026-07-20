HSBC Holdings Aktie

HSBC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

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HSBC-Performance 20.07.2026 10:04:24

FTSE 100-Wert HSBC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HSBC-Investment von vor einem Jahr verdient

FTSE 100-Wert HSBC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HSBC-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in HSBC-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 20.07.2025 wurde das HSBC-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des HSBC-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 9,33 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 107,181 HSBC-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 599,36 GBP, da sich der Wert eines HSBC-Anteils am 17.07.2026 auf 14,92 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 599,36 GBP, was einer positiven Performance von 59,94 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von HSBC belief sich zuletzt auf 256,26 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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14.05.26 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
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07.05.26 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
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