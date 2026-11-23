Bei einem frühen HSBC-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das HSBC-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die HSBC-Aktie an diesem Tag bei 4,44 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die HSBC-Aktie investiert, befänden sich nun 225,473 HSBC-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 782,33 GBP, da sich der Wert eines HSBC-Anteils am 20.11.2026 auf 12,34 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 178,23 Prozent gesteigert.

HSBC erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 210,91 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at