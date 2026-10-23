IG Group Holdings Aktie

IG Group Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0EARV / ISIN: GB00B06QFB75

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler IG Group-Einstieg? 23.10.2026 10:03:37

FTSE 100-Wert IG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IG Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen IG Group-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden IG Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der IG Group-Anteile betrug an diesem Tag 6,22 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die IG Group-Aktie investiert, befänden sich nun 16,090 IG Group-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen IG Group-Papiere wären am 22.10.2026 155,19 GBP wert, da der Schlussstand 9,65 GBP betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 55,19 Prozent zugenommen.

IG Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,13 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu IG Group Holdings PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu IG Group Holdings PLC

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

IG Group Holdings PLC 11,27 -2,09% IG Group Holdings PLC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:31 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen