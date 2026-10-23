FTSE 100-Wert IG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IG Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen IG Group-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden IG Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der IG Group-Anteile betrug an diesem Tag 6,22 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die IG Group-Aktie investiert, befänden sich nun 16,090 IG Group-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen IG Group-Papiere wären am 22.10.2026 155,19 GBP wert, da der Schlussstand 9,65 GBP betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 55,19 Prozent zugenommen.

IG Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,13 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at