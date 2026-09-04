FTSE 100-Wert IG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IG Group von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in IG Group-Aktien verdienen können.

Das IG Group-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 8,71 GBP wert. Bei einem IG Group-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 148,295 IG Group-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 03.09.2026 15 628,30 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 13,61 GBP belief. Mit einer Performance von +56,28 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von IG Group belief sich jüngst auf 4,50 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at