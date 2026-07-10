FTSE 100-Wert IG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IG Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in IG Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 10.07.2021 wurde die IG Group-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des IG Group-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 8,65 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die IG Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 11,563 IG Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der IG Group-Aktie auf 18,02 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 208,36 GBP wert. Die Steigerung von 100 GBP zu 208,36 GBP entspricht einer Performance von +108,36 Prozent.

IG Group wurde am Markt mit 6,01 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at