IG Group Holdings Aktie
WKN: A0EARV / ISIN: GB00B06QFB75
|IG Group-Investition im Blick
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10.07.2026 10:04:08
FTSE 100-Wert IG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IG Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 10.07.2021 wurde die IG Group-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des IG Group-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 8,65 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die IG Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 11,563 IG Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der IG Group-Aktie auf 18,02 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 208,36 GBP wert. Die Steigerung von 100 GBP zu 208,36 GBP entspricht einer Performance von +108,36 Prozent.
IG Group wurde am Markt mit 6,01 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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