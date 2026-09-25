IG Group Holdings Aktie

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WKN: A0EARV / ISIN: GB00B06QFB75

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IG Group-Investmentbeispiel 25.09.2026 10:03:40

FTSE 100-Wert IG Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IG Group-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen IG Group-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit IG Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs der IG Group-Aktie betrug an diesem Tag 6,39 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 566,171 IG Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des IG Group-Papiers auf 13,17 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 626,47 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 106,26 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für IG Group eine Börsenbewertung in Höhe von 4,38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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