IG Group Holdings Aktie
WKN: A0EARV / ISIN: GB00B06QFB75
|Profitabler IG Group-Einstieg?
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16.10.2026 10:03:30
FTSE 100-Wert IG Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IG Group von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades IG Group-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die IG Group-Aktie an diesem Tag bei 10,71 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das IG Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 933,707 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen IG Group-Papiere wären am 15.10.2026 9 136,32 GBP wert, da der Schlussstand 9,79 GBP betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 8,64 Prozent verringert.
IG Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,21 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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