IMI Aktie

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WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22

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Frühes Investment 11.08.2026 10:04:10

FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMI-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen IMI-Einstiegs gewesen.

Am 11.08.2016 wurde die IMI-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die IMI-Aktie bei 10,74 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 93,110 IMI-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (31,42 GBP), wäre die Investition nun 2 925,51 GBP wert. Aus 1 000 GBP wurden somit 2 925,51 GBP, was einer positiven Performance von 192,55 Prozent entspricht.

Alle IMI-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,44 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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