FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMI-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen IMI-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der IMI-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 16,19 GBP wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 GBP in die IMI-Aktie investiert hat, hat nun 617,665 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der IMI-Aktie auf 29,80 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 406,42 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 84,06 Prozent.

Insgesamt war IMI zuletzt 7,25 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at