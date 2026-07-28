IMI Aktie
WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22
|IMI-Anlage
|
28.07.2026 10:03:44
FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMI-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der IMI-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 16,19 GBP wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 GBP in die IMI-Aktie investiert hat, hat nun 617,665 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der IMI-Aktie auf 29,80 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 406,42 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 84,06 Prozent.
Insgesamt war IMI zuletzt 7,25 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IMI PLC
|
10:03
|FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMI-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.07.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
21.07.26
|FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMI von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
16.07.26
|FTSE 100-Handel aktuell: So bewegt sich der FTSE 100 am Mittag (finanzen.at)
|
16.07.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
14.07.26
|FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMI von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.07.26
|FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMI von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.07.26
|Zurückhaltung in London: Das macht der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu IMI PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IMI PLC
|34,80
|-0,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und KI-Sorgen: Dow stärker -- ATX zum Handelsende tiefer -- DAX schließt im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend im Minus - Nikkei und KOSPI sacken kräftig ab
Der heimische Aktienmarkt erlitt am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich zweigeteilt. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag mehrheitlich bergab.