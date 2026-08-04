IMI Aktie
WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22
|IMI-Investment
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04.08.2026 10:03:42
FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMI-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde die IMI-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 17,19 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die IMI-Aktie investierten, hätten nun 5,818 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 29,62 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 172,33 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 72,33 Prozent vermehrt.
Insgesamt war IMI zuletzt 6,97 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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