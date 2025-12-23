IMI Aktie

IMI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative IMI-Anlage? 23.12.2025 10:03:42

FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMI-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren IMI-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 23.12.2020 wurde das IMI-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des IMI-Papiers betrug an diesem Tag 11,89 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 841,017 IMI-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 22.12.2025 20 907,69 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 24,86 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 109,08 Prozent.

Zuletzt ergab sich für IMI eine Börsenbewertung in Höhe von 6,13 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu IMI PLCmehr Nachrichten