IMI Aktie
WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22
|Lukrative IMI-Anlage?
|
23.12.2025 10:03:42
FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMI-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 23.12.2020 wurde das IMI-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des IMI-Papiers betrug an diesem Tag 11,89 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 841,017 IMI-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 22.12.2025 20 907,69 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 24,86 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 109,08 Prozent.
Zuletzt ergab sich für IMI eine Börsenbewertung in Höhe von 6,13 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
