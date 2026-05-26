IMI Aktie
WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22
|Lohnende IMI-Anlage?
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26.05.2026 10:03:47
FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMI-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem IMI-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die IMI-Aktie an diesem Tag bei 19,28 GBP. Bei einem IMI-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 518,672 IMI-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 367,22 GBP, da sich der Wert einer IMI-Aktie am 22.05.2026 auf 27,70 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +43,67 Prozent.
Am Markt war IMI jüngst 6,62 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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