IMI-Investition im Blick 02.12.2025 10:03:57

FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMI von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in IMI-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 02.12.2015 wurden IMI-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 9,21 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 086,366 IMI-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 01.12.2025 26 615,97 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 24,50 GBP belief. Mit einer Performance von +166,16 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von IMI belief sich zuletzt auf 5,99 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

