IMI Aktie
WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22
|Lohnender IMI-Einstieg?
|
30.12.2025 10:03:41
FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMI von vor 10 Jahren eingefahren
Die IMI-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 8,62 GBP. Wer vor 10 Jahren 100 GBP in die IMI-Aktie investiert hat, hat nun 11,601 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 287,94 GBP, da sich der Wert eines IMI-Anteils am 29.12.2025 auf 24,82 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 187,94 Prozent erhöht.
Der Marktwert von IMI betrug jüngst 6,08 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IMI PLCmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMI von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
23.12.25
|FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMI-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.12.25