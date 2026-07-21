FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMI von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in IMI-Aktien gewesen.

Die IMI-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 21,84 GBP wert. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die IMI-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 45,788 IMI-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 357,14 GBP, da sich der Wert eines IMI-Papiers am 20.07.2026 auf 29,64 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +35,71 Prozent.

IMI markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,06 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at