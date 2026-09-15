IMI Aktie

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WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22

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Frühe Anlage 15.09.2026 10:03:29

FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMI von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren IMI-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Die IMI-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der IMI-Anteile betrug an diesem Tag 22,86 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die IMI-Aktie investiert, befänden sich nun 4,374 IMI-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 129,75 GBP, da sich der Wert eines IMI-Anteils am 14.09.2026 auf 29,66 GBP belief. Damit wäre die Investition 29,75 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von IMI belief sich zuletzt auf 7,16 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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