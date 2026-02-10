FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IMI von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in IMI-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem IMI-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 15,29 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die IMI-Aktie investiert, befänden sich nun 654,022 IMI-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.02.2026 gerechnet (28,88 GBP), wäre das Investment nun 18 888,16 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 88,88 Prozent.

IMI erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,00 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at