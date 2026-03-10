FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel hätte eine Investition in IMI von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in IMI-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden IMI-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das IMI-Papier an diesem Tag bei 15,41 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die IMI-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,489 IMI-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 09.03.2026 auf 27,26 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 176,90 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 76,90 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von IMI betrug jüngst 6,71 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at