IMI Aktie
WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22
|Frühe Anlage
|
27.01.2026 10:03:57
FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IMI-Investment von vor 10 Jahren verdient
Die IMI-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die IMI-Aktie an diesem Tag bei 7,93 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die IMI-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,618 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 26.01.2026 344,73 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 27,32 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 244,73 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von IMI belief sich zuletzt auf 6,68 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IMI PLC
|
27.01.26
|FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IMI-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
22.01.26
|LSE-Handel: FTSE 100 zeigt sich fester (finanzen.at)
|
20.01.26
|FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel hätte eine Investition in IMI von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.01.26
|FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMI-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.01.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
07.01.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
06.01.26
|FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IMI-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
30.12.25
|FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMI von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)