Frühe Anlage 27.01.2026 10:03:57

FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IMI-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in IMI-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die IMI-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die IMI-Aktie an diesem Tag bei 7,93 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die IMI-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,618 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 26.01.2026 344,73 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 27,32 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 244,73 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von IMI belief sich zuletzt auf 6,68 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

