IMI Aktie

IMI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
IMI-Investment im Blick 24.02.2026 10:04:07

FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IMI-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen IMI-Einstiegs gewesen.

IMI-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die IMI-Aktie an diesem Tag 8,49 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 117,786 IMI-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 28,80 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 3 392,23 GBP wert. Mit einer Performance von +239,22 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von IMI belief sich zuletzt auf 7,09 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu IMI PLC

mehr Nachrichten