FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IMI-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen IMI-Einstiegs gewesen.

IMI-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die IMI-Aktie an diesem Tag 8,49 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 117,786 IMI-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 28,80 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 3 392,23 GBP wert. Mit einer Performance von +239,22 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von IMI belief sich zuletzt auf 7,09 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at