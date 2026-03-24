FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IMI-Investment von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in IMI-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden IMI-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die IMI-Anteile bei 9,44 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die IMI-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 059,322 Anteile im Depot. Die gehaltenen IMI-Papiere wären am 23.03.2026 27 966,10 GBP wert, da der Schlussstand 26,40 GBP betrug. Das entspricht einem Anstieg um 179,66 Prozent.

Zuletzt ergab sich für IMI eine Börsenbewertung in Höhe von 6,49 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at