Vor Jahren in IMI eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der IMI-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 17,70 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 56,502 IMI-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 28,58 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 614,82 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +61,48 Prozent.

Zuletzt ergab sich für IMI eine Börsenbewertung in Höhe von 6,44 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at