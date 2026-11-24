IMI Aktie
WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22
|IMI-Performance
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24.11.2026 10:03:35
FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IMI-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der IMI-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 17,70 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 56,502 IMI-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 28,58 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 614,82 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +61,48 Prozent.
Zuletzt ergab sich für IMI eine Börsenbewertung in Höhe von 6,44 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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