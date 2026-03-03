IMI Aktie
WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22
|IMI-Investition
|
03.03.2026 10:04:01
FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IMI von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das IMI-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die IMI-Anteile bei 20,74 GBP. Bei einem IMI-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 482,160 IMI-Aktien. Die gehaltenen IMI-Papiere wären am 02.03.2026 13 674,06 GBP wert, da der Schlussstand 28,36 GBP betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 36,74 Prozent angewachsen.
IMI erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,98 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
