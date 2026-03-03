IMI Aktie

IMI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22

IMI-Investition 03.03.2026 10:04:01

FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IMI von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in IMI eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das IMI-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die IMI-Anteile bei 20,74 GBP. Bei einem IMI-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 482,160 IMI-Aktien. Die gehaltenen IMI-Papiere wären am 02.03.2026 13 674,06 GBP wert, da der Schlussstand 28,36 GBP betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 36,74 Prozent angewachsen.

IMI erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,98 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu IMI PLC

Analysen zu IMI PLC

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

IMI PLC 31,60 -2,47% IMI PLC

