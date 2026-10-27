Imperial Brands Aktie
WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929
|Rentable Imperial Brands-Investition?
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27.10.2026 10:03:29
FTSE 100-Wert Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Imperial Brands-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Imperial Brands-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Imperial Brands-Anteile an diesem Tag bei 17,29 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Imperial Brands-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,784 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Imperial Brands-Papiers auf 28,67 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 165,82 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +65,82 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Imperial Brands bezifferte sich zuletzt auf 21,47 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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