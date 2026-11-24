Imperial Brands Aktie
WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929
|Rentable Imperial Brands-Investition?
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24.11.2026 10:03:35
FTSE 100-Wert Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Imperial Brands-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 24.11.2023 wurde das Imperial Brands-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 18,39 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Imperial Brands-Aktie investiert, befänden sich nun 54,392 Imperial Brands-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 525,70 GBP, da sich der Wert eines Imperial Brands-Papiers am 23.11.2026 auf 28,05 GBP belief. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 1 525,70 GBP entspricht einer Performance von +52,57 Prozent.
Der Börsenwert von Imperial Brands belief sich jüngst auf 20,81 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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