Imperial Brands Aktie
WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929
|Imperial Brands-Anlage im Blick
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07.07.2026 10:03:50
FTSE 100-Wert Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Imperial Brands von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Imperial Brands-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Imperial Brands-Papier an diesem Tag 17,44 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Imperial Brands-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 573,394 Imperial Brands-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 756,88 GBP, da sich der Wert eines Imperial Brands-Anteils am 06.07.2026 auf 27,48 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +57,57 Prozent.
Imperial Brands wurde am Markt mit 21,39 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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