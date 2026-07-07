FTSE 100-Wert Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Imperial Brands von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Imperial Brands-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Imperial Brands-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Imperial Brands-Papier an diesem Tag 17,44 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Imperial Brands-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 573,394 Imperial Brands-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 756,88 GBP, da sich der Wert eines Imperial Brands-Anteils am 06.07.2026 auf 27,48 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +57,57 Prozent.

Imperial Brands wurde am Markt mit 21,39 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at