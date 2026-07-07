Imperial Brands Aktie

Imperial Brands für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Imperial Brands-Anlage im Blick 07.07.2026 10:03:50

FTSE 100-Wert Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Imperial Brands von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Imperial Brands-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Imperial Brands-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Imperial Brands-Papier an diesem Tag 17,44 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Imperial Brands-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 573,394 Imperial Brands-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 756,88 GBP, da sich der Wert eines Imperial Brands-Anteils am 06.07.2026 auf 27,48 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +57,57 Prozent.

Imperial Brands wurde am Markt mit 21,39 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Imperial Brands plc

mehr Nachrichten