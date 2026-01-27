Imperial Brands Aktie
WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929
|Lohnende Imperial Brands-Investition?
|
27.01.2026 10:03:57
FTSE 100-Wert Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Imperial Brands von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde die Imperial Brands-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Imperial Brands-Papier an diesem Tag bei 15,81 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Imperial Brands-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,323 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Imperial Brands-Aktien wären am 26.01.2026 190,39 GBP wert, da der Schlussstand 30,11 GBP betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 90,39 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Imperial Brands belief sich zuletzt auf 23,89 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Imperial Brands plc
|
27.01.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
27.01.26
|Börse London: So performt der FTSE 100 nachmittags (finanzen.at)
|
27.01.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 bewegt sich am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
27.01.26