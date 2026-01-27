FTSE 100-Wert Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Imperial Brands von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Imperial Brands-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die Imperial Brands-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Imperial Brands-Papier an diesem Tag bei 15,81 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Imperial Brands-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,323 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Imperial Brands-Aktien wären am 26.01.2026 190,39 GBP wert, da der Schlussstand 30,11 GBP betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 90,39 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Imperial Brands belief sich zuletzt auf 23,89 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at