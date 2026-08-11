Imperial Brands Aktie
WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929
|Frühe Investition
|
11.08.2026 10:04:10
FTSE 100-Wert Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Imperial Brands-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 11.08.2021 wurde die Imperial Brands-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Imperial Brands-Anteile an diesem Tag 15,98 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 62,578 Imperial Brands-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Imperial Brands-Aktien wären am 10.08.2026 1 667,08 GBP wert, da der Schlussstand 26,64 GBP betrug. Mit einer Performance von +66,71 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Imperial Brands wurde am Markt mit 21,25 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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