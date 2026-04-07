FTSE 100-Wert Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Imperial Brands von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Imperial Brands-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Imperial Brands-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 27,47 GBP. Wer vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Imperial Brands-Aktie investiert hat, hat nun 36,403 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 120,13 GBP, da sich der Wert einer Imperial Brands-Aktie am 02.04.2026 auf 30,77 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12,01 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Imperial Brands einen Börsenwert von 23,97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at