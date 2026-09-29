FTSE 100-Wert Imperial Brands-Aktie: So viel hätte eine Investition in Imperial Brands von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Imperial Brands-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Imperial Brands-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Imperial Brands-Anteile betrug an diesem Tag 16,67 GBP. Wer vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Imperial Brands-Aktie investiert hat, hat nun 599,880 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 28.09.2026 14 697,06 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 24,50 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +46,97 Prozent.

Der Börsenwert von Imperial Brands belief sich jüngst auf 18,37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at