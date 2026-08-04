FTSE 100-Wert Imperial Brands-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Imperial Brands-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Imperial Brands-Investment gewesen.

Das Imperial Brands-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 18,20 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,495 Imperial Brands-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 03.08.2026 151,87 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 27,64 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +51,87 Prozent.

Alle Imperial Brands-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 21,56 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at